Депутат Сургута указал в декларации о доходах за 2019 год 10 самолетов и 26 квартир

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Депутат в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), бизнесмен Евгений Барсов, представляющий партию ЛДПР, указал в декларации о доходах 10 спортивных самолетов и 26 квартир. Также он заработал в 2019 году 72,3 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте городской думы.

В 2018 году он указывал в декларации 10 самолетов и 29 квартир, а также заработок в 33,5 млн рублей и ряд земельных участков. При этом в 2016 году он указал также 10 самолетов, 11 млн рублей дохода и пять квартир. Сведений о доходах депутата за 2017 год на сайте местного парламента нет, поскольку в этот период он сдал мандат депутата "Единой России" и после выигранных выборов стал депутатом от ЛДПР.

Сургут является крупнейшим городом ХМАО. В нем проживает около 380 тыс. человек.

В настоящее время Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры. Он более 25 лет занимал пост главы строительной компании "Сургутстройтрест". Как пишут местные СМИ, в 2018 году он продал данный бизнес.