Партия "Яблоко" намерена обжаловать отказ в регистрации списка на выборах в Челябинске

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение партии "Яблоко" намерено обжаловать в суде отказ в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации федерального списка кандидатов от партии в депутаты заксобрания области. Об этом сообщается на сайте партии.

"Ожидаемо, да. Дальше - иск в суд. Мы по-прежнему уверены в своих подписях и готовы сделать все, чтобы защитить волеизъявление южноуральцев и наши права. В подписях были технические ошибки. В Челябинске мы увидеть их не смогли, наши подписи от нас скрывали, мы смогли поработать с ними только в Москве. Сама процедура могла бы закончиться и в Челябинске. Залог объективности - это соблюдение всех этапов", - приводятся в сообщении слова председателя челябинского отделения "Яблока" Ярослава Щербакова.

Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы партии "Яблоко" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Заксобрания Челябинской области. По словам члена ЦИК Сиябшаха Шапиева, в результате проверки, которой занимался ЦИК, по разным позициям партии "Яблоко" вернули 149 подписей и признали достоверными 12 579 подписей, при этом для регистрации надо собрать 13 092 подписи, то есть не хватает 513 подписей.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова добавила, что 463 подписи "Яблока" были забракованы, так как они были "незаконно собраны членами избирательных комиссий". По ее словам, данных членов комиссий необходимо привлечь к установленной законодательством ответственности. Впоследствии большинство членов ЦИК проголосовали за принятие решения об отказе в удовлетворении жалобы партии "Яблоко".

При этом на сайте "Яблока" сообщалось, что 24 июля на заседании областной избирательной комиссии было принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии в депутаты Заксобрания Челябинской области седьмого созыва. В партии отметили, что они предоставили 13 878 подписей избирателей в свою поддержку, однако избирком посчитал, что свыше 20% этих подписей являются недействительными и недостоверными.

Памфилова на заседании 29 июля заявила, что в комиссию пока не поступало официальной жалобы от "Яблока" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Заксобрания Челябинской области, при том что с момента отказа прошло шесть дней. По ее словам, в ЦИК официально должно обратится челябинское региональное отделение партии с жалобой на постановление избирательной комиссии Челябинской области об отказе в регистрации, чтобы Центризбирком мог начать проверку.