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Почти все сотрудники челябинского Минэкологии ушли на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее коронавирус был выявлен у 18 человек

ТАСС, 9 августа. Большинство сотрудников Министерства экологии Челябинской области перешли на удаленный режим работы из-за коронавируса у 18 человек, в том числе у двух заместителей министра, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В министерстве экологии Челябинской области и подведомственных учреждениях зафиксировано 18 случаев заражения COVID-2019, в том числе у двух заместителей министра. <…> С целью пресечения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции большинство сотрудников министерства и подведомственных организаций переведены на удаленный режим работы. На рабочих местах будет присутствовать не более двух сотрудников ключевых отделов для решения оперативных задач", - говорится в сообщении с уточнением, что в помещениях Минэкологии, где обнаружен коронавирус, проведена санитарная обработка.

В пресс-службе отметили, у 12 сотрудников заболевание протекает бессимптомно. У пяти человек присутствуют первичные симптомы коронавирусной инфекции, двое из них находятся в больнице, в том числе замминистра, у троих заболевание проходит в легкой форме. Один человек находится в реанимации.

В Челябинской области подтверждены 12 714 случаев заражения коронавирусом (плюс 93 новых). Продолжают лечение 3 695 человек, выздоровел 8 697 пациентов.

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