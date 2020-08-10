Вертолетчики ЦВО под Курганом провели учения по уничтожению противника и эвакуации раненых

ТАСС, 10 августа. Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) на ночных учениях в Курганской области перебросили десант на территорию условного противника, уничтожили разведывательную группу и эвакуировали условно раненых военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Экипажи армейской авиации Центрального военного округа выполнили переброску десанта на территорию "противника" и эвакуацию условно раненых в ходе ночного летно-тактического учения, завершившегося в Курганской области", - говорится в сообщении.

В ходе учений пилоты транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5 под прикрытием ударных Ми-24П перебросили десант в тыл "противника" для поиска экипажа условно потерпевшего бедствие самолета. Был обнаружен разведывательный дозор условного противника.

"Для его уничтожения звено ударных Ми-24П применило метод "вертолетной карусели". Работая в парах, вертолеты наносили непрерывное огневое поражение разведгруппам условного противника неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением. После зачистки района эвакуации экипажи Ми-8МТВ5 выполнили посадку на неподготовленную площадку, погрузку тактического десанта и условно раненых военнослужащих", - отмечается в документе.

В ночных летно-тактических учениях было задействовано 12 ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5, около 20 единиц наземной техники, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.