Объем вкладов жителей Свердловской области вырос почти на 9% за первое полугодие 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Объем вкладов жителей Свердловской области за первое полугодие 2020 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 793 млрд руб. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"За 6 месяцев 2020 года средства на счетах жителей Свердловской области в банках увеличились на 22 млрд рублей и составили на 1 июля 793 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 8,6%", - говорится в сообщении.

После снижения объемов вкладов в мае 2020 года в июне прирост накоплений составил 18 млрд рублей, отмечается в сообщении

"Текущая динамика средств населения в кредитных организациях связана как со снижением ключевой ставки, так и с постепенным восстановлением экономики и возвратом населения к сберегательной модели поведения. Вклады - это пока наилучший способ сохранить свои средства: они застрахованы государственной системой", - приводятся в сообщении слова начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

Он отметил, что доходность по вкладам превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок. "Так, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, на 1 июля достигла 4,63%, а годовая инфляция в июне в Свердловской области составила 2,7%", - пояснил Марданов.