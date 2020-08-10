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В Сосновском районе Челябинской области гроза нарушила электроснабжение

Около 12 небольших населенных пунктов частично остались без света

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Грозовой фронт, прошедший накануне вечером в Челябинской области, стал причиной технологических нарушений в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения частично остаются порядка 12 небольших населенных пунктов с населением 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"За ночь энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" восстановили электроснабжение большей части потребителей Сосновского района Челябинской области, прерванное грозой. В настоящее время без электроснабжения частично остаются порядка 12 небольших населенных пунктов с населением 2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Вечером 9 августа по территории Челябинской области прошел грозовой фронт. В результате без электроснабжения частично оставались порядка 28 небольших населенных пунктов с населением 6,5 тыс. человек. В ликвидации последствий стихии задействовано 10 бригад в составе 30 человек, 11 единиц техники, направлено пять дизель-генераторов.

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