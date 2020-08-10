Прокуратура проверит данные об обнаружении свалки медицинских документов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку соблюдения законодательства о персональных данных по сообщению СМИ об обнаружении медицинских документов, содержащих личные данные пациентов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что житель Екатеринбурга обнаружил на месте несанкционированного размещения отходов несколько мешков с медицинскими документами. Служебная документация имеет оттиски печатей муниципального автономного учреждения "Городская клиническая больница № 40" города Екатеринбурга и содержит персональные данные пациентов.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит достоверность опубликованной в СМИ информации. В случае подтверждения данного факта будет дана правовая оценка хранению и утилизации служебной документации, в том числе содержащей персональные данные пациентов, со стороны ответственных лиц медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.