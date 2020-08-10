Сотрудники ФСБ пресекли в Екатеринбурге контрабанду военной экипировки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли контрабанду военной экипировки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Пресечена деятельность граждан РФ, подозреваемых в контрабанде военной экипировки через границу Таможенного союза Евразийского экономического сообщества. По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлены сотрудник АО "Почта России" и специалист одного из оборонных предприятий, которые причастны к незаконному приобретению и дальнейшей перепродаже военной экипировки: защитных бронешлемов, снайперских прицелов, бронежилетов и комплектующих элементов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по выявленным фактам Кольцовской таможней в отношении установленных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда <…> огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). "Согласно заключению эксперта учебно-научного центра экспертизы, сертификации и проблем качества Уральского федерального университета, выявленная экипировка относится к списку товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники", - пояснили в управлении.