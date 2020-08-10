В ХМАО возбудили дело против женщины, купившей для продажи препараты с сибутрамином

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) возбудили дело в отношении женщины, подозреваемой в незаконном приобретении, хранении сильнодействующих лекарственных средств, содержащих сибутрамин, ввоз которого запрещен на территорию РФ. У нее было изъято 33 упаковки с препаратом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Югорску задержана женщина 1985 года рождения по подозрению в незаконном приобретении, хранении сильнодействующих лекарственных средств. У подозреваемой при досмотре автомобиля Mercedes обнаружена коробка с сильнодействующими препаратами. В общей сложности у женщины было изъято 33 упаковки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по словам подозреваемой, она заказала препараты через интернет в Казахстане для дальнейшей продажи. Проведенная экспертиза подтвердила, что в лекарственных средствах содержится сильнодействующее вещество - сибутрамин.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере"). Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Вес изъятой партии не указывается. В пресс-службе отдела МВД России по Югорску ТАСС не стали комментировать данную информацию.

Сибутрамин является стимулятором центральной нервной системы и усиливает чувство насыщения. После употребления этого средства для коррекции веса возникают побочные эффекты: анорексия, бессонница, головная боль. Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.