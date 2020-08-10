Занятые под лечение от коронавируса челябинские больницы возвращаются к работе по профилю

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Медицинские учреждения Челябинской области, которые с началом пандемии были перепрофилированы в госпитальные базы для заразившихся коронавирусом людей, с понедельника возвращаются к работе по профилю. В них будет проведена полная дезинфекция, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С понедельника к своей основной работе приступили Областной перинатальный центр, Центр охраны материнства и детства (Магнитогорск), гинекологическое отделение Горбольницы № 1 Челябинска. В ближайшее время к своему обычному профилю работы приступят Областная клиническая больница № 2 (Челябинск), Городская клиническая больница № 11 Челябинска. Все медицинские организации, которые возвращаются к работе по своему профилю, будут надлежащим образом подготовлены, в них будет проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил закупить для медицинских организаций необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, чтобы в случае необходимости эти больницы смогли вернуться в режим работы госпитальных баз.

"Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики", - цитирует Текслера пресс-служба.

По данным регионального Минздрава, на утро 10 августа в области подтверждены 12 803 случая заражения коронавирусом (плюс 89 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 3 690 человек. Всего 8 787 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.