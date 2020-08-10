УрФУ организует для иностранных студентов дистанционное обучение с 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Иностранные студенты Уральского федерального университета, которые не смогут попасть в Россию к началу учебного года, начнут обучение в дистанционном формате. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"С 1 сентября вуз организует дистанционное обучение для иностранцев - речь о студентах, которые не смогут попасть в Россию к началу нового учебного года", - говорится в сообщении. В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что в вузе обучается более 4 200 иностранных студентов из 100 стран.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".