Зрителям Green Royal Fest в Екатеринбурге измерят температуру и выдадут дождевики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Организаторы первого фестиваля Green Royal Fest будут измерять температуру у зрителей перед концертами, а также выдадут им маски и дождевики. Об этом в ходе брифинга сообщил директора Свердловской филармонии Александр Колотурский.

"Мы все делаем по методическим рекомендациям Роспотребнадзора. Что касается публики, для нас сейчас очень важно не навредить людям, чтобы не было боязни или нашей халатности. Поэтому мы будем проверять температуру, раздавать маски наравне с дождевиками", - сказал Колотурский. Он отметил, что рассадка зрителей планируется через одно, а иногда, через два кресла, а перерывы между концертами проводиться не будут.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. В регионе разрешены спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки.

О фестивале

Первый фестиваль Green Royal Fest - Вечера открытого рояля стартует в Екатеринбурге 10 августа в парке на открытом воздухе. Мероприятие проводится Свердловской филармонией совместно с АНО "Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области", при поддержке Управления культуры Екатеринбурга. Откроется фестиваль концертами Моцарта и Чайковского в исполнении молодого пианиста Ивана Бессонова и Уральского молодежного симфонического оркестра

Во вторник, 11 августа, зрители услышат фортепианный дуэт Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина. 12 августа состоится концерт "Фортепиано в джазе", а на следующий день - сольный фортепианный концерт заслуженного артиста России Бориса Березовского.

На закрытии фестиваля выступит народный артист России Денис Мацуев с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. В программе заявлено, что Мацуев исполнит произведения Бетховена и Рахманинова.