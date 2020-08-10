Реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте планируют завершить в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Стоимость реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) составит как минимум 2,2 млрд рублей. Начать строительные работы планируется в 2021 году, а завершить - в 2022 году, сообщил в понедельник ТАСС главный инженер железнодорожного вокзала Сургута Андрей Лебедев.

Начало реконструкции сургутского железнодорожного вокзала несколько раз переносилось, в частности из-за решения в августе 2019 года комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отменить тендер на проведение работ, поскольку были нарушены сроки, установленные в законе "О закупках".

"Работы мы должны были начинать в 2019 году, но на год задержались из-за трудностей с тендером: оспаривали решение комиссии ФАС. Будем стараться закончить работы в срок - в 2022 году. <...> Стоимость проекта - 2,2 млрд рублей, но из-за удорожания стройматериалов, инфляции прогнозная стоимость может составить 2,4 млрд рублей", - сказал Лебедев.

По его словам, в 2020 году планируются подготовительные работы: вынос тепло- и электросетей. Затем в 2021 году начнется реконструкция вокзала, при этом обслуживание пассажиров прекращаться не будет. Лебедев добавил, что также планируется благоустройство прилегающей территории и возведение крытого перехода на низкую пассажирскую платформу.

По информации Главгосэкспертизы России, после реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте, он сможет принять почти три раза больше пассажиров - 1,4 тыс. человек вместо 700 нынешних, при этом площадь вырастет почти в два раза до 10,3 тыс. кв. метров. Ранее РЖД сообщала, что на территории вокзала планируется гостиница с комнатами матери и ребенка, бизнес-зал, при этом при реконструкции упор будет сделан на создании безбарьерной среды и обеспечении транспортной безопасности.