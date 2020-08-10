Регионы УФО выделили более 50% плановых средств на подготовку к отопительному сезону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) к 1 августа выделили 13,6 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов, что составляет более 50% от общего объема запланированных на эти цели средств. Во всех регионах, кроме Курганской области, освоение средств превышает показатели 2019 года, сообщается в понедельник на сайте полномочного представителя президента в УФО.

"По состоянию на 1 августа в целом по [Уральскому] федеральному округу на подготовку к отопительному периоду 2020 - 2021 годов из бюджетов всех уровней и средств предприятий коммунального комплекса направлено более 13,6 млрд рублей, или 53,7% от плана", - говорится в сообщении.

По словам заместителя полпреда в УФО Александра Калиберды, приведенным в сообщении, подготовка к зиме проходит в плановом режиме. "Вместе с тем, недостатки в организации подготовительной работы, даже незначительные на первый взгляд, способны привести к срыву сроков запуска тепла и возникновению серьезных аварийных ситуаций в зимний период", - цитируют заместителя полпреда в сообщении.

Отмечается, что системной проблемой функционирования жилищно-коммунального комплекса является высокий износ инженерной инфраструктуры, а также ситуация с просроченной задолженностью потребителей услуг.

Так, в УФО на начало 2020 году по сравнению с началом 2019 года отмечено увеличение протяженности ветхих сетей. Размер просроченной задолженности с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года перед организациями ЖКХ составил свыше 48 млрд рублей, основная часть задолженности приходится на долги населения.

На подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов в УФО за счет всех источников предусмотрено 25,3 миллиарда рублей.