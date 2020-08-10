Пять рейсов авиакомпании "Руслайн" задержаны в Екатеринбурге из-за технических сбоев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Пять рейсов авиакомпании "Руслайн" задержаны в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технических сбоев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, задержаны вылеты в Нарьян-Мар, Калугу, в Самару и в Калининград через Сыктывкар.

"10 августа рейсы авиакомпании "Руслайн" 7R-841, 7R-845, 7R-273 и 7R-881 задержаны по техническим причинам. <…> В компании немедленно проанализировали причины череды сбойных ситуаций с несколькими воздушными судами, произошедшей за короткий промежуток времени, и реализовали ряд управленческих и технических мероприятий в организационном и логистическом направлениях по доставке запасных частей", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что всем пассажирам задержанных рейсов будут оказаны услуги, согласно ФАП, предложен перелет ближайшими рейсами авиакомпании или произведен возврат стоимости авиабилета.

"Окончательно последствия задержек будут устранены к исходу суток 10 августа, а рейсы начнут вылетать уже через 3-4 часа. Авиакомпания "Руслайн" приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - добавили в компании.

Авиакомпания "Руслайн" - один из крупнейших региональных перевозчиков в России, выполняющий регулярные и чартерные перевозки.