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Реставрационные работы в тобольском кремле планируют завершить осенью 2020 года

В историческом комплексе обновят внешнюю отделку и фасады, благоустроят территорию
Тобольский кремль Александр Алпаткин/ТАСС
Описание
Тобольский кремль
© Александр Алпаткин/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Реставрационные работы в тобольском кремле полностью завершат осенью текущего года. В историческом комплексе обновят фасады, внутренние коммуникации, а также благоустроят территорию, сообщается на странице официального сообщества Тюменской области во "ВКонтакте".

"Реставрационные работы начались по просьбам тоболяков, которые обратились в местную газету. Теперь в историческом комплексе обновят не только внешнюю отделку и фасады, но и ограждения, водоотводы и освещение, благоустроят дорожки и смотровые площадки. <…> Полностью работы планируют завершить осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 августа после реконструкции будет открыт Прямской взвоз - спуск, соединяющий Нижний и Верхний посады.

Тобольский кремль является единственным каменным кремлем в Сибири, это уникальный образец сибирского зодчества. Возведение кремля приходится на 1683-1799 годы, в это время город Тобольск считался столицей Сибири, а Тобольская губерния - самой большой в России.

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