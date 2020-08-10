В Нижнем Тагиле заработал новый кабинет компьютерной томографии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Современный 64-разрезный компьютерный томограф установили в инфекционной больнице Нижнего Тагила (Свердловская область), 35 млн рублей на приобретение аппарата поступили из федерального бюджета, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

"Это первый КТ, установленный в инфекционной больнице города. И, конечно, он будет подспорьем для врачей в диагностическом поиске как в период распространения коронавирусной инфекции, так и в "мирное" время, при диагностике других инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Новый томограф стал пятым в городе, кроме него два аппарата КТ установлены в городской больнице № 4, один - в городской больнице № 1, один - в Демидовской ЦГБ.

Ранее новые томографы были установлены в ГКБ № 40 Екатеринбурга и в городской больнице Каменска-Уральского.

"Развитие высокотехнологической помощи в регионе, в первую очередь диагностической, в последние годы набрало обороты благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". У нас еще много планов по оснащению медорганизаций новым современнейшим оборудованием. Финансы на это есть - все запланированные на год субсидии поступают и из федерального, и из регионального бюджетов в полном объеме", - цитирует департамент министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.