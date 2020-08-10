В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok

ТАСС, 10 августа. Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджег бензин, чтобы повторить трюк из видео в социальной сети TikTok. Ребенка госпитализировали с ожогами ног. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"7 августа в Нижнем Тагиле из-за неосторожного обращения с огнем 9-летний мальчик получил ожоги ног. <...> Ранее в одном из видеороликов в социальной сети TikTok мальчик видел эффектное видео, на котором юноша поджигает льющийся из канистры бензин, этот эксперимент и решил повторить ребенок. Взяв емкость с горючей жидкостью и зажигалку, мальчик пошел в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Горящая жидкость потекла ребенку под ноги и на нем загорелись тапочки и штаны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мальчик сам потушил горящую одежду, забравшись в ванную, находившуюся во дворе. После родители вызвали скорую помощь.