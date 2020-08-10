В регионах УФО с 10 по 13 августа ожидаются грозы, сильный ветер и похолодание

ТАСС, 10 августа. Похолодание, а также грозы с сильными порывами ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 10 по 13 августа. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"Ночью и днем 10 августа в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-27 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В гидрометцентре отмечают, что грозы в Свердловской области продолжатся и 11 августа. Во вторник в регионе температура местами достигнет 23 градусов тепла, а к среде опустится до 19 градусов тепла.

С началом новой недели в Челябинской области аномально жаркая погода сменилась похолоданием: по данным Челябинского гидрометцентра, 10 августа температура воздуха в регионе будет колебаться от плюс 14 до плюс 25 градусов. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг температура воздуха в дневные часы в Челябинской области будет колебаться от плюс 15 до плюс 21 градуса. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, 10 августа прогнозируется ветреная погода с порывами до 19 м/с, ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха останется высокой - до 31 градуса выше ноля. С 11 августа в регионе похолодает, ночные температуры опустятся до 7 градусов тепла, дневные - до 15 градусов выше нуля.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в течение суток 10 августа в регионе по западным и центральным районам ожидается гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с. Во вторник и среду, 11 и 12 августа, в Югре прогнозируются кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер, температура ночью плюс 13-18 градусов, днем до плюс 25-30 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области грозы пройдут во вторник и в среду, со среды начнется похолодание, температура с 29 градусов во вторник опустится до 19 градусов в четверг. В Ямало-Ненецком автономном округе грозы ожидаются во вторник, до четверга в регионе будут идти кратковременные дожди, температура воздуха в регионе опустится с 29 градусов во вторник до 12-17 в четверг.

Последствия непогоды на Урале

Из-за аномально сильного ливня, который случился вечером 7 августа, в литейном цехе №2 (563) Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, произошел разрыв соединений в ливневой канализации. Авария была устранена в кратчайшие сроки силами подразделения. Персонал и оборудование в результате случившегося не пострадали. На производственный процесс этот случай не повлиял.

Сильный дождь в Свердловской области также стал причиной подъема уровня воды в реке Заставка в Нижних Сергах. Река вышла на грунтовую дорогу, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. На месте работала оперативная группа МЧС России, были проведены работы по прочистке труб и отсыпке размытой части грунтовой дороги.

Прошедший накануне вечером по территории Челябинской области грозовой фронт частично оставил без электроснабжения порядка 28 небольших населенных пунктов с населением 6,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Россети Урал" - "Челябэнерго". В Тюменской области из-за грозы случился пожар: в деревне Зубарево, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, 9 августа на 200 кв. м. горели деревянный дом и баня. Причиной возгорания стал грозовой разряд - погибших и пострадавших в результате пожара нет.