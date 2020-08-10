В городских детских лагерях Екатеринбурга в 2020 году отменили летние смены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Летние смены в городских детских лагерях Екатеринбурга, открытие которых откладывалось из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу, проводить в этом году не будут. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента образования города.

"В связи с продолжительными ограничительными мероприятиями, введенными в регионе в рамках профилактики развития коронавирусной инфекции, а также из-за подготовки школ к новому учебному году проведение смен в летних городских лагерях, расположенных на базах общеобразовательных организаций, сейчас будет нецелесообразным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение согласовано с органами Роспотребнадзора и прокуратуры и позволит начать новый учебный год в очном формате, уменьшить риск заражения в школах города.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 22 446, из них 179 за последние сутки.