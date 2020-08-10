Суд оштрафовал еще одну компанию, давшую взятку курганскому экс-замгубернатора

ТАСС, 10 августа. Компания "МостДорРесурс", представитель которой дал взятку бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову, приговоренному к 11 годам лишения свободы, оштрафована на 1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Прокуратура Курганской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности коммерческой организации. Установлено, что в 2018 году представитель ООО "МостДорРесурс" передал наличные денежные средства бывшему заместителю губернатора Курганской области за обеспечение своевременной оплаты за счет бюджетных средств работ, выполняемых предприятием в рамках исполнения государственных контрактов. <...> Постановлением мирового судьи компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокуратурой области было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). В отношении лица, действовавшего от имени компании, сейчас рассматривается уголовное дело.

Ранее суд оштрафовал на 1 млн рублей коммерческую организацию "Стройиндустрия-7", которая также нарушила антикоррупционное законодательство и передала деньги Ванюкову.

30 июня Курганский городской суд приговорил Ванюкова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в сумме 9 млн рублей по уголовным делам о получении взяток на 5 млн рублей от четырех предпринимателей.