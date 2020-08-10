В Сосновском районе Челябинской области восстановили электроснабжение, нарушенное грозой

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Электроснабжение жителей Сосновского района Челябинской области, прерванное накануне вечером грозовым фронтом, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" в понедельник.

"Вечером 9 августа <…> под удар стихии попал Сосновский район, в результате без электроснабжения частично остались порядка 28 небольших населенных пунктов с населением 6,5 тыс. человек. За вчерашний вечер и ночь энергетики филиала восстановили электроснабжение большей части потребителей. <…> На данный момент клиенты компании, которые вчера оказались в зоне повреждения оборудования, получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все подразделения филиала компании "Россети Урал" - "Челябэнерго" работают в режиме повышенной готовности. Мобилизованы аварийно-восстановительные бригады.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10-11 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни.