Суммарная площадь лесных пожаров в Югре в 2020 году достигла почти 100 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2020 году достигла почти 100 тыс. га. Это в 25,1 раза больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник ТАСС исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.

"С начала пожароопасного сезона [в 2020 году] по состоянию на 10 августа в Югре зафиксировано 439 лесных пожара общей площадью 99 861,22 га. За аналогичный период пожароопасного сезона 2019 года в Югре было зарегистрировано 176 лесных пожаров общей площадью 3 977,56 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на утро 10 августа в Югре действуют семь лесных пожаров на площади 216 га в Кондинском, Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, из них два возгорания общей площадью 72 га локализованы. На территории государственного природного заповедника "Юганский" действует один лесной пожар площадью 35 га.

"Сравнивая лесопожарные сезоны, стоит учесть, что количество ежегодно возникающих лесных пожаров и их площадь в значительной степени определяется природно-климатическими условиями. Лето 2020 года в Югре характеризуется высоким температурным режимом, незначительным количеством осадков. В лесах западной части округа длительное время сохранялся высокий класс пожарной опасности, при этом возникали грозовые разряды. В начале августа аналогичная ситуация сложилась в лесах восточной части региона", - сказал Збродов.

Он отметил, что с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу возникли из-за грозовых разрядов, еще 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах. К локализации и ликвидации возгораний в регионе привлечено 136 человек - лесные пожарные Базы авиационной и наземной охраны Югры, сотрудники заповедника "Юганский", привлеченные авиапожарные из федерального резерва Авиалесоохраны России. В авиационном мониторинге, а также переброске сил и средств на действующие пожары задействовано восемь воздушных судов.