В Курганской области 3% посевной площади погибло из-за аномально жаркой погоды

ТАСС, 10 августа. Аномально жаркая погода, установившаяся на прошлой неделе в Курганской области, привела к гибели 3% от общей посевной площади. В 2020 году площадь под урожай составляет 1 млн 346 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационной и внутренней политики (ДИП) Курганской области.

"Общая посевная площадь под урожай 2020 года составляет 1 млн 346 тыс. га. <...> Погодные условия внесли свои коррективы в состояние посевов. В соответствии с ежедневным мониторингом состояния посевов сельскохозяйственных культур погибло 3% от посевной площади", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на территории двух районов введен режим ЧС.

В департаменте отметили, что в пяти районах региона зафиксирована почвенная засуха. При этом погодные условия не повлияли на развитие и распространение вредителей. "Фитосанитарная обстановка характеризуется как стабильная", - сказали в ДИПе, добавив, что количество вредителей, причинивших значительный ущерб посевам рапса в 2019 году, в текущем году практически отсутствует.

В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, с 3 по 7 августа температура воздуха достигала плюс 31-36 градусов. Среднесуточные температуры были выше нормы на семь градусов.