Екатеринбургский метрополитен с 1 сентября возвращается к пятидневной рабочей неделе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Офисные сотрудники Екатеринбургского метрополитена с 1 сентября возвращаются к полной рабочей неделе. На сокращенную рабочую неделю они были переведены в начале апреля в связи с санитарно-эпидемическими мероприятиями, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Они работали на четырехдневной рабочей неделе с начала пандемии. Но только офисные сотрудники. С 1 августа часть из них уже на полном рабочем дне. С 1 сентября полностью возвращаются, работают полный рабочий день", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что все линейные сотрудники метрополитена (дежурные, машинисты, специалисты по обслуживанию составов и т. д.), от которых зависело функционирование подвижного состава, работали полную рабочую неделю.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году и носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.