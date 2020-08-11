Площадь пожаров в природном заповеднике "Юганский" в ХМАО выросла до 54 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории государственного природного заповедника "Юганский" в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выросла на 19 га - до 54 га. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки выросла на 137,9 га - до 363,9 га, сообщает во вторник департамент общественных и внешних связей региона.

Утром в понедельник площадь пожаров на территории заповедника "Юганский" составляла 35 га, также в Югре действовали семь лесных пожаров общей площадью 216 га в Кондинском, Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 11 августа проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на площади 363,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, из них пять возгораний общей площадью 117,9 гектара уже локализовано. В природном заповеднике "Юганский" зафиксировано два возгорания площадью 54 га. В границах заповедника ведутся работы по локализации и ликвидации огня", - сказано в сообщении.

Накануне исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов сообщал ТАСС, что по данным на 10 августа общая площадь природных пожаров в ХМАО в 2020 году достигла почти 100 тыс. га - в 25,1 раза больше, чем годом ранее. По его словам, с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу возникли из-за грозовых разрядов, еще 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

К локализации и ликвидации возгораний в регионе привлечены 147 человек - лесные пожарные Базы авиационной и наземной охраны Югры, сотрудники заповедника "Юганский", привлеченные авиапожарные из федерального резерва Авиалесоохраны России. В авиационном мониторинге, а также переброске сил и средств на действующие пожары задействовано восемь воздушных судов.