В Челябинской области открыли единственный на Урале памятник космическим спасателям

ТАСС, 11 августа. Единственный на Урале памятник летчикам поисково-спасательной группы Центрального военного округа открыли в городе Южноуральске в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Единственный на Урале памятник космическим спасателям - летчикам армейской авиации ЦВО установили в преддверии празднования Дня военно-воздушных сил в г. Южноуральск Челябинской области. Композиционно комплекс представляет собой "парад" планет Солнечной системы, в центре которого установлен вертолет Ми-8, применяемый поисково-спасательной группой (ПСГ) ЦВО при поиске и спасении экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз-МС", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие летчики армейской авиации, военнослужащие поисково-спасательной группы ЦВО, а также летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко.

Военные спасатели и летчики ЦВО принимают участие в реализации государственных космических программ по запуску и посадке пилотируемых космических кораблей. За последние десять лет военные авиаторы участвовали более чем в 60 операциях, эвакуировав свыше 230 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

11 октября 2018 года российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг после аварийной ситуации при запуске "Союза МС-10" к МКС приземлились в Казахстане возле города Джезказган. На второй минуте старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя. Первыми к месту посадки экипажа прибыли российские военные парашютисты-спасатели Центрального военного округа.