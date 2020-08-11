Уральский аграрный госуниверситет займется развитием торфяной отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Уральский государственный аграрный госуниверситет (ГАУ) на площадке Уральского информационного центра ТАСС подписал соглашение о сотрудничестве с ООО "Русская торфяная компания". Партнеры займутся продвижением торфа как почвогрунта в аграрный сектор, а также развитием новых компетенций студентов, сообщила во вторник после подписания ректор Уральского ГАУ Ольга Лоретц.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Русской торфяной компанией", что это дает университету - это новое направление научной деятельности, я надеюсь, будет достаточно успешное, продвижение торфа как почвогрунта с обогащенными добавками на агросектор. Это получение дополнительных компетенция для наших студентов. <…> И я думаю, что это сотрудничество принесет нам взаимную выгоду", - сказала Лоретц.

Она добавила, что в университете появится специальный класс, где будут проходить занятия по данной тематике.

Представитель компании Виктор Плоскина отметил, что данное соглашение актуально и позволит учесть взаимные интересы вуза и компании. "Совместная деятельность позволит достичь синергетического эффекта - это задел в развитии торфяной отрасли, которую мы ставим перед собой задачу развивать и совершенствовать", - сказал Плоскина.

Уральский ГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В университете действуют 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям.