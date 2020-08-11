В Тюменской области 1,6 тыс. семей получили материнский капитал на первого ребенка

ТАСС, 11 августа. Материнский капитал на первого ребенка, введенный в Тюменской области с 1 января 2020 года, получили 1,6 тыс. семей. Всего на эти цели направлено почти 250 млн руб., сообщает региональный департамент социального развития во вторник.

"Всего за семь месяцев региональный материнский капитал получили 1,6 тыс. молодых семей на общую сумму 248,4 млн рублей. Больше всего получателей регионального материнского капитала проживают в областной столице - 990 семей, Тюменском районе - 120 семей и Тобольске - 113 семей", - говорится в сообщении.

Региональный материнский капитал в размере 150 тыс. руб. выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно - оба родителя должны жить в области и обучаться очно.