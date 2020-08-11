На Ямале выздоровели более 90% заразившихся коронавирусом

ТАСС, 11 августа. Одиннадцать тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели. Всего в регионе зарегистрировано 12 080 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб во вторник.

"246 человек выздоровели [за сутки]. За весь период - 11 000", - говорится в сообщении.

Всего, по данным штаба, в ЯНАО зафиксировано 12 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 82 человека умерли. При этом большая часть заразившихся - 8 994 человека - из населенных пунктов региона, 3 086 случаев зарегистрированы на месторождениях.