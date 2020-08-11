{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Ямале выздоровели более 90% заразившихся коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, за весь период зафиксировано 12 080 случаев заражения, выздоровели 11 000 человек
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Одиннадцать тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели. Всего в регионе зарегистрировано 12 080 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб во вторник.

"246 человек выздоровели [за сутки]. За весь период - 11 000", - говорится в сообщении.

Всего, по данным штаба, в ЯНАО зафиксировано 12 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 82 человека умерли. При этом большая часть заразившихся - 8 994 человека - из населенных пунктов региона, 3 086 случаев зарегистрированы на месторождениях.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
Старейший житель Тюменской области умер в возрасте 106 лет
Андрей Васильевич Кошкаров был участником Великой Отечественной войны
Читать полностью