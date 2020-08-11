Прошедшая в Свердловской области жара может вызвать нехватку кормовых культур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Отсутствие осадков на территории Свердловской области в июле вызвало возникновение почвенной засухи, что может привести к недостатку кормовых культур. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

"Июль оказался очень сложным для сельскохозяйственного производства. Происходило интенсивное испарение влаги, ее запасы резко понизились по всей области до критических значений. В дальнейшем отсутствие осадков привело к возникновению почвенной засухи по всей территории региона на более глубокие слои почвы. Трава практически засохла, сейчас с выпадением дождей началось постепенное отрастание, но это отразится на возможном недостатке кормов", - сказала она.

Шепоренко отметила, что сложившаяся атмосферная засуха в сочетании с недостатком влаги в почве и суховеями приведет также к снижению урожайности зерновых культур, поэтому урожай будет на уровне среднемноголетнего, а местами ниже. После спада жары в конце июля и прошедших дождей, по мнению синоптика, температура стала более благоприятной для роста сельскохозяйственных культур. Она отметила, что почвенная засуха повсеместно прекратилась на большей части области.

Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Артем Бахтерев ранее 5 августа сообщал, что в 2020 году в Свердловской области увеличена площадь кормовых культур, что позволит обеспечить отрасль животноводства полноценными кормами. Всего планировалось заготовить 30 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота.

В Свердловской области в июле фиксировалась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В Екатеринбурге температурные рекорды фиксировались 10, 14 и 15 июля. Абсолютный температурный рекорд лета зафиксирован в Екатеринбурге 16 июля. Показатель превысил прошлый рекорд 1940 года и составил 39,1 градуса выше нуля.