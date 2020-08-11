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Синоптики прогнозируют потепление в Свердловской области в третьей декаде августа

Ожидается, что после 20 числа температура воздуха в регионе достигнет 22-26 градусов, количество осадков уменьшится
Екатеринбург Донат Сорокин/ТАСС
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Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Прохладная погода в Свердловской области сменится потеплением после 20 августа. Прогнозируется, что осадков будет немного, а температура воздуха достигнет 22-26 градусов, сообщила во вторник начальник отдела агрометеорологии уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк в ходе пресс-конференции "Климатические особенности лета-2020 и прогнозы специалистов на урожай".

"14 августа к Свердловской области подойдет циклон с европейской территории, поэтому период второй декады августа будет неустойчивым, прохладным и в значительной степени пасмурным. Температура воздуха до 20 числа вряд ли превысит 20 градусов, это на два-три градуса ниже климатической нормы. Есть надежда, что третья декада принесет нам более комфортную погоду, осадков будет немного, температура повысится до 22-26 градусов", - рассказала она.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области облачная погода, местами возможны небольшие дожди. С 12 августа температура будет понижаться и опустится до пяти-шести градусов тепла, а на севере региона - до двух градусов. Температура воздуха днем не превысит 19 градусов тепла до конца недели.

Теги
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