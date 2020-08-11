Объем вкладов жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вырос за полгода на 10%

ТАСС, 11 августа. Объем средств на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вырос в I полугодии 2020 на 10% и составил почти 1 трлн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

"Средства на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов увеличились с начала года на 10% и на 1 июля 2020 года превысили 927 млрд рублей. Основной объем вкладов - 485 млрд рублей, или более 50% - приходится на жителей Югры, 28% - юга области, 20% - Ямала", - говорится в сообщении.

Средняя сумма вклада на каждого жителя Ямала составила 333 тыс. рублей, Югры - 289 тыс. рублей, юга Тюменской области - 169 тыс. рублей, 78% в общем объеме депозитов жители регионов хранят в рублях.

"Вклады остаются одним из самых популярных видов сбережений россиян. Доходность по ним превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок. Так, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, на 1 июля достигла 4,63%, а годовая инфляция в июне в Тюменской области составила 3,2%, в Югре - 2,5%, на Ямале - 1,7%. Кроме того, в отличие от вложений в другие финансовые инструменты, вклады в банках РФ застрахованы государством", - пояснили в пресс-службе.