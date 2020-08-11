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В аварии с участием скорой в Магнитогорске пострадал один человек

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что автомобиль скорой медицинской помощи ехал на запрещающий сигнал светофора со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Медик пострадал в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Магнитогорске (Челябинская область), сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, 11 августа днем в Магнитогорске автомобиль скорой медицинской помощи двигался на запрещающий сигнал светофора со включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. При этом произошло столкновение с другим транспортным средством. В результате пострадал один человек - медицинский работник", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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РоссияЧелябинская область
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