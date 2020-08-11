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Ямал предоставит Курганской области субсидию в 350 млн рублей на ремонт школ и детсадов

На эти средства отремонтируют 43 учреждения образования

ТАСС, 11 августа. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утвердило выделение Курганской области субсидии в 350 млн рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт школ и детских садов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Сотрудничество ЯНАО и Курганской области продолжается. В рамках взаимодействия между регионами правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделяет Курганской области целевую субсидию. Средства будут направлены на ремонт школ и детских садов", - говорится в сообщении.

В соответствии с текстом постановления, средства в размере 350 млн рублей, заложенные в разделе "Национальная экономика", будут выделены региональному департаменту строительства и жилищной политики. Деньги будут использованы для капитального ремонта 43 учреждений образования.

Летом 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глав Курганской области Вадим Шумков подписали соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также программу мероприятий до 2024 года. В рамках соглашения реализуются совместные проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, организации летнего отдыха и другие. В 2019 году правительство ЯНАО уже выделяло области субсидию в размере 350 млн рублей.

Теги
РоссияКурганская областьЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичШумков, Вадим Михайлович
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