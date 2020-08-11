СК раскрыл дело об убийстве подростка, совершенное 17 лет назад в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, похитивших и убивших подростка в 2003 году в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, в январе 2003 года обвиняемые пытались получить крупный выкуп от местного предпринимателя, взяв в заложники его несовершеннолетнего сына 1986 года рождения. Мужчины удерживали подростка до получения денег в доме в Нижнем Тагиле, а спустя время убили. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле. "Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил журналистам, что подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. "При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи. Среди задержанных - тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый за грабеж. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, грабежи и разбои", - рассказал Горелых.