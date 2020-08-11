В Свердловской области в первую декаду августа выпала месячная норма осадков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Выпавшее за десять первых дней августа количество осадков в Свердловской области составило 1-1,5 месячной нормы. В Екатеринбурге за этот же период выпало 86% месячной нормы осадков, сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко в ходе пресс-конференции "Климатические особенности лета-2020 и прогнозы специалистов на урожай".

"В Свердловской области прошли интенсивные дожди, за первую декаду августа выпало 1-1,5 нормы осадков, в Екатеринбурге - 86% от месячной нормы", - рассказала Шепоренко.

По ее словам, превышение нормы осадков связано с действующим циклоном, который, по прогнозам специалистов уральского гидрометцентра, уйдет в ближайшие дни. Циклон медленно движется и обладает температурной контрастностью, например, 10 августа на востоке области было 28-29 градусов, а на западе и севере температура составила 12-18 градусов. Шепоренко также отметила, что с выпадением дождей 9 и 10 августа условия для созревания зерновых культур и роста корнеплодов и овощей улучшились, влагообеспеченность посевов повысилась, почвенная засуха повсеместно прекратилась на большей части области.

Из-за аномально сильного ливня, который случился вечером 7 августа, в литейном цехе №2 (563) Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле произошел разрыв соединений в ливневой канализации. Сильный дождь в Свердловской области также стал причиной подъема уровня воды в реке Заставка в Нижних Сергах, которая вышла на грунтовую дорогу. Позже действие штормового предупреждения было продлено до 10 августа.