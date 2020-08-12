Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Все школы Челябинской области начнут новый учебный год в обычном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм, сообщил в среду глава региона Алексей Текслер.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

7 августа режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в начале пандемии, был продлен до 23 августа. В регионе продолжает действовать масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах, также действует запрет на массовые мероприятия.

По данным областного Минздрава, на 11 августа в регионе подтверждено 12 891 случай заражения коронавирусом, лечение продолжают 3 714 человек, всего 8 847 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.