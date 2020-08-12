Площадь пожаров в природном заповеднике "Юганский" в ХМАО выросла до 68 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории государственного природного заповедника "Юганский" в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выросла на 14 га - до 68 га. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки снизилась в 11 раз - до 32 га, сообщил в среду департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром во вторник площадь пожаров на территории заповедника "Юганский" составляла 54 га, также в Югре действовали девять лесных пожаров на площади 363,9 га в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 12 августа на территории автономного округа действуют два локализованных лесных пожара на территории Нефтеюганского и Юганского лесничеств площадью 32 га. На территории государственного природного заповедника "Юганский" действуют два локализованных лесных пожара площадью 68 га", - сказано в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре в ряде муниципалитетов на протяжении нескольких дней идут дожди.

Накануне исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов сообщал ТАСС, что с начала пожароопасного периода 95% очагов огня в лесу возникли из-за грозовых разрядов, еще 5% - из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

К локализации и ликвидации возгораний в регионе привлечены около 150 человек - лесные пожарные Базы авиационной и наземной охраны Югры, сотрудники заповедника "Юганский", привлеченные авиапожарные из федерального резерва Авиалесоохраны России. В авиационном мониторинге, а также переброске сил и средств на действующие пожары задействовано восемь воздушных судов.