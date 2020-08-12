Суд рассмотрит апелляцию по делу схимонаха Сергия о возбуждении ненависти 15 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу о возбуждении ненависти и вражды в проповеди лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), одного из основателей Среднеуральского женского монастыря и его духовника, 15 сентября. Об этом сообщается в среду в материалах суда.
Заседание начнется 15 сентября в 14:00 (12:00 мск) под председательством судьи Светланы Вдовиченко. Адвокатом Романова указана Светлана Герасимова, которая представляла его и ранее.
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20 июля Верхнепышминский городской суд оштрафовал лишенного церковным судом сана Сергия в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".
В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.