Суд рассмотрит апелляцию по делу схимонаха Сергия о возбуждении ненависти 15 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по делу о возбуждении ненависти и вражды в проповеди лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), одного из основателей Среднеуральского женского монастыря и его духовника, 15 сентября. Об этом сообщается в среду в материалах суда.

Заседание начнется 15 сентября в 14:00 (12:00 мск) под председательством судьи Светланы Вдовиченко. Адвокатом Романова указана Светлана Герасимова, которая представляла его и ранее.