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Пандемия COVID-19

Количество заразившихся коронавирусом в Югре превысило 18 тыс. человек

За сутки в регионе зафиксировали 117 новых случаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составило 18 111 случаев, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено - 117. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе Югры.

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"18 111 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 12 августа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 117 новых случаев <...> в 17 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что за весь период пандемии в ХМАО умерли 143 человека, излечились от коронавирусной инфекции 15 584 человека.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, последний раз его продлили до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. В автономном округе снята часть ограничительных мер, при этом продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175-м километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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