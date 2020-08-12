Выпадающие доходы бюджета Тюменской области могут составить в 2020 году 36 млрд руб.

ТАСС, 12 августа. Объем выпадающих доходов бюджета Тюменской области в 2020 году может составить 36 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Моор во время пресс-конференции в онлайн-формате в среду.

"Недополучим 20% доходов плановых, 36 млрд руб.", - сказал он.

По его словам, 70% доходов бюджета составляют налоги на прибыль. Они зависят от цены на нефть и курса рубля, при этом весной ситуация с ценой на нефть достигала отрицательных значений. Дальнейший прогноз, по словам Моора, рассчитан на основании текущих цен на нефть. "Сейчас ситуация стабилизировалась", - подчеркнул губернатор.

Доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2020 года снизились на 25,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дефицит бюджета Тюменской области в 2020 году из-за социальных расходов составит почти 59 млрд рублей. Предполагаемые доходы составляют более 162,6 млрд рублей, расходы - более 221,5 млрд рублей.