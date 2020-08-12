Ученые на Урале вывели новые крупные сорта вишни и смородины с высокой зимостойкостью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Уральские аграрии вывели новые сорта ягод, испытания которых длились почти десять лет. Вес ягод нового сорта вишни "Вита" достигает пяти граммов, они созревают уже в середине июля, а сорт смородины "Вымпел" хорошо переносит уральские зимы, сообщили в среду в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) Уральского отделения РАН.

"Ученые Свердловской селекционной станции садоводства - структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН - зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений новый сорт вишни и смородины. Выведенные ягодные культуры отличаются высокой зимостойкостью, крупноплодностью, оригинальным десертным вкусом, в связи с чем ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, но также они отлично подойдут для переработки", - говорится в сообщении.

Испытания сортов длились почти десять лет, эксперты проверяли растения по ряду признаков: созревание, урожайность, устойчивость к заболеваниям, размер и вкус плодов и многие другие. Новые сорта отправляли на выращивание в другие города, среди которых Киров, Омск, Барнаул.

В сообщении уточняется, что новый сорт вишни "Вита" низкорослый, крупный - вес одной ягоды достигает пяти граммов, и созревает уже в середине июля. При этом ягоды, по словам ученых, имеют сладковатый вкус, а не кислый как другие степные сорта вишни. Работа над этим сортом началась в 1980 году, а к разработке нового сорта смородины ученые приступили 20 лет назад. Новая смородина сорта "Вымпел" хорошо переносит уральские зимы и отлично подходит для посадки под механизированную уборку благодаря прямой форме кустов. На сорт вишни "Вита" уже получен патент, отметили в пресс-службе.

О станции

Свердловская селекционная станция садоводства (структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН), созданная в июне 1935 года, сегодня является ведущим научным учреждением Среднего Урала. За годы работы учеными станции создано и включено в государственный реестр селекционных достижений РФ около 60 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур, уникальных по виду, форме и вкусу, устойчивых к самым распространенным заболеваниям, пригодных для выращивания в обширных регионах РФ, включая северные районы. Еще 40 сортов на данный момент проходят государственные испытания.