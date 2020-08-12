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Пандемия COVID-19

Расходы Тюменской области, связанные с пандемией, составили 5,8 млрд рублей

Губернатор региона Александр Моор уточнил, что область получила из федерального бюджета 1,8 млрд рублей

ТАСС, 12 августа. Расходы Тюменской области, связанные с пандемией коронавируса, составили 5,8 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор региона Александр Моор в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.

"Расходы бюджета, связанные с ситуацией с пандемией, оцениваются 5,8 млрд рублей", - сказал он, добавив, что 1,8 млрд рублей были получены из федерального бюджета.

По его словам, в эти расходы включены средства на организацию госпиталей, закупку средств индивидуальной защиты, а также социальные меры поддержки. Так, на поддержку пожилых граждан было потрачено 1,5 млрд рублей.

По информации оперативного штаба региона на 11 августа, за весь период пандемии зарегистрировано 6 726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6 035 пациентов выздоровели, 28 человек умерли.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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