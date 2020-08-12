Количество вакансий в Тюменской области сравнялось с числом безработных

ТАСС, 12 августа. Количество вакансий в Тюменской области соответствует числу безработных, проживающих в регионе. Об этом сообщил журналистам глава области Александр Моор в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.

"По мере возобновления экономической деятельности, количество вакансий соответствует числу безработных. Это говорит о том, что рынок труда восстанавливается", - сказал он.

По его словам, до пандемии число безработных в регионе составляло 4-5 тыс. На сегодняшний день число официально зарегистрированных безработных - 36,5 тыс. "Сегодня основная задача - создавать рабочие места, чтобы вернуть ситуацию к исходному значению", - отметил Моор.

Ранее начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Наталья Бенчак сообщила ТАСС, что с начала июня в Тюменской области наблюдается рост на 40% количества заявленных в службу занятости вакансий. Всего с начала года в регионе с помощью службы занятости было трудоустроено более 10 тыс. человек, а численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, превысила тысячу.