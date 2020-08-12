Мусоросортировочный завод в Тобольске введут в эксплуатацию до 2021 года

ТАСС, 12 августа. Мусоросортировочный завод в городе Тобольске Тюменской области начнет работать до начала 2021 года. Об этом сообщил журналистам глава региона Александр Моор в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в Тюменской области в 2019 году. Региональным оператором выступает тюменское экологическое объединение (ТЭО), который, по соглашению, обязан создать и эксплуатировать на территории региона три мусоросортировочных завода суммарной мощностью не менее 415 тыс. тонн отходов в год.

"Мусоросортировочный завод в Тобольске введен в эксплуатацию в 2019 году. По условиям соглашения он должен быть передан в собственность региона. Из-за пандемии возникли некоторые задержки с оформлением документов. С учетом всех временных нюансов завод может заработать к концу 2020-го - началу 2021 года", - сказал Моор.

Губернатор отметил, что власти заинтересованы в скорейшем начале работы этого завода.