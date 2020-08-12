Поступления в свердловский бюджет снизились из-за пандемии на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области по состоянию на 1 августа 2020 года составило 119,6 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы регионального бюджета снизились почти на 10% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в среду.

"Согласно оперативной информации Минфина Свердловской области, поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по состоянию на 1 августа 2020 года составили 119,6 миллиарда рублей. К уровню аналогичного периода прошлого года доходы областного бюджета снизились на 12,9 миллиарда рублей, или на 9,8%, что связано с замедлением макроэкономических показателей, вызванным последствием пандемии", - говорится в сообщении. При этом кассовое исполнение бюджета находится на постоянном контроле губернатора региона.

По словам исполняющей обязанности министра финансов Свердловской области Светланы Климук, более 11 млрд рублей из областного бюджета предусмотрены, в первую очередь, на финансирование расходов, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии, а также мер поддержки наиболее пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства.

В конце июля департамент информационной политики региона сообщал, что Свердловская область получит дотации в размере 4,8 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, прежде регион уже получил в качестве такой поддержки 5,1 млрд рублей. В соответствии с принятыми 21 апреля поправками к закону об областном бюджете, его доходы в 2020 году составят 273,4 млрд рублей.