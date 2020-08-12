Более 1,5 тыс. жителей поселка на Урале остаются без газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено в отношении собственника газопровода, который приостановил подачу газа в поселке Таватуй Свердловской области. С 10 августа без газоснабжения остаются жители 436 домов, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"В городскую прокуратуру поступила информация о прекращении 10 августа 2020 года поставки газа по газопроводу высокого давления общей протяженностью более 3 км, принадлежащему на праве собственности физическому лицу и обеспечивающему ресурсом свыше 1,5 тыс. граждан в 436 жилых домах поселке Таватуй. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что дома до сих пор не подключены к газу.

По информации, поступившей в прокуратуру, собственник газопровода без предварительного уведомления органа местного самоуправления - ГУП Свердловской области "Газовые сети" - и граждан поселка приостановил подачу газа. Администрация поселка планирует в среду провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, уточнили в прокуратуре.

Наказание по статье "Самоуправство" предусматривает штраф в размере до 80 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев.