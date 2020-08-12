"Водоканал" Екатеринбурга не смог воспользоваться мерами господдержки в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Екатеринбурга, снабжающее водой население и предприятия города, не смогло воспользоваться мерами государственной поддержки в период пандемии коронавируса, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор по экономике и финансам предприятия Алексей Белоусов.

"Наша компания вошла в список системообразующих предприятий федерального уровня, <…> к сожалению, по текущим показателям мы не попадаем в эти меры господдержки. Основные критерии для получения - снижение выручки в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Минимальный уровень - 10%, мы в него не попадаем", - сказал он.

Белоусов уточнил, что в первом полугодии 2020 года снижение выручки "Водоканала" составило 4,5%.

"По основным услугам водоснабжения и водоотведения мы получили на расчетные счета 3,468 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года мы получили 3,631 млрд рублей. Разница - порядка 200 млн. В процентном отношении - 4,5%", - рассказал он.

По словам директора, с экономическими проблемами в период пандемии "Водоканал" справляется за счет внутренних резервов.

"Мы за счет внутренних резервов, за счет оптимизации финансовых расходов постарались перестроить модель финансирования всех затрат предприятия, и с этим успешно справляемся и точно справимся по итогам 2020 года. Хочу сказать, что мы не секвестировали никакие статьи затрат, мы просто их перенесли на третий и четвертый кварталы, перестроились под новую ситуацию и ее мониторим", - добавил Белоусов.