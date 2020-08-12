Задержанную на Урале партию военной экипировки хотели отправить почтой в США и Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Военная экипировка, пересылка которой была пресечена сотрудниками ФСБ и таможни аэропорта Кольцово в Свердловской области, была отправлена в США, Китай, Латвию и Испанию. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

10 августа пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области сообщила о пресечении контрабанды военной экипировки в Екатеринбурге. "Восемь посылок со 160 кг военного обмундирования злоумышленники пытались отправить по почте в США, Испанию, Латвию и Китай под видом мотоциклетных шлемов и защиты от собак. В качестве отправителя грузов было указано вымышленное лицо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в гараже одного из подозреваемых оперативники обнаружили готовые к отправке посылки, а также стеллажи с большим количеством элементов военной экипировки, в том числе элементов комплекта "Ратник", макетами автоматов Калашникова и ручного пулемета Калашникова и другого оружия.